Россельхозбанк продлил обслуживание свыше 330 тыс. карт с истекшим сроком действия

В интересах своих клиентов Россельхозбанк продолжил обслуживание карт с истекшим сроком действия. Продление составило 3 календарных месяца с даты окончания срока действия карты. Об этом говорится в сообщении банка.



Воспользоваться этой возможностью могут держатели дебетовых карт всех платежных систем: Visa, Mastercard, МИР, UnionPay, JCB, срок действия которых истек или истекает в марте, апреле и мае 2020 года.



Держатель карты может пользоваться картой с истекшим сроком действия для совершения любых операций. Клиенты могут снимать и вносить наличные в банкоматах и терминалах АО "Россельхозбанк", а также сторонних банков, оплачивать покупки и услуги, в том числе онлайн. Кроме того, остаются доступными операции в мобильном приложении и интернет-банке.



Уже оформленную, но еще не полученную карту РСХБ можно использовать через платежные приложения Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Для этого достаточно добавить карту в приложение мобильного устройства через систему "Мобильный банк". Карты Visa можно добавить в Apple Pay, а карты MasterCard – в Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 20.04.2020