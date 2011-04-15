Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%

Сбербанк запускает массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%. Об этом говорится в сообщении банка.



Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.



Ставка по кредиту, как и в рамках аналогичной программы для ООО, составляет 0% годовых в первые шесть месяцев; далее, если кредит не погашен, она повышается до 4% годовых.



По условиям программы срок ведения деятельности ИП должен быть не менее одного года, срок кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 20.04.2020