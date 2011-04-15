Сбербанк отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт

Сбербанк до 1 июня 2020 года отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт. Данное решение принято в целях поддержки клиентов в период пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении банка.



Ранее банк взимал комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт в связи с кражей/утерей либо сменой фамилии, из-за утраты ПИН-кода. Теперь до 1 июня 2020 года досрочный перевыпуск карты будет бесплатным в любом канале (при оформлении в офисе банка, мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн, кол-центре) и по любой причине.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 20.04.2020