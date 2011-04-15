Польша ослабила ограничительные меры для населения

Правительство Польши приняло решение об ослаблении с 20 апреля 2020 года некоторых ограничительных мер. Об этом сообщил ДСЦК МИД РФ.



Так, разрешаются прогулки в масках с сохранением безопасной дистанции, восстанавливается доступ в парки и леса, больше людей в магазинах и церквях.



Ранее правительство Чешской Республики одобрило график постепенного ослабления карантинных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса.





"AK&M" от 20.04.2020