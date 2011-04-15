Альфа-Банк выдал кредиты на выплату зарплаты для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей

Альфа-Банк подписал соглашения с Центральным Банком, Министерством экономического развития и ВЭБом об участии в государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении банка.



Первые заявки от компаний малого и среднего бизнеса одобрены и выданы первые кредиты.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.



"AK&M" от 20.04.2020