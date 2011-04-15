Альфа-Банк обеспечит работу карт, срок действия которых истёк в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Платить такими картами можно до 31 мая 2020 года. Продолжат работать как кредитные, так и дебетовые карты и карты для бизнеса. В случае продления режима самоизоляции после апреля, банк также продлит работу карт, у которых срок действия истекает в апреле 2020 года.



Теперь клиенту банка с истекшей картой не нужно в нарушение режима самоизоляции перевыпускать и забирать в отделении банка новую карту. При этом у клиента сохраняется возможность получить перевыпущенную карту через цифровую доставку в свой смартфон, и оплачивать цифровой картой покупки как в оффлайн-магазинах, так и в интернете. Для этого достаточно перевыпустить карту в мобильном приложении банка — уже через минуту карта будет доступна для использования.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.



"AK&M" от 20.04.2020