ЦБ установил учётную цену золота на 22 апреля - 4115.41 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 22 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России





Золото: - 4115.41 руб./грамм

Серебро: - 36.70 руб./грамм

Платина: - 1870.64 руб./грамм

Палладий:- 5234.36 руб./грамм

"AK&M" от 21.04.2020