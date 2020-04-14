ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 21 апреля, в размере 74.6657 руб. против 73.9441 руб. на 18 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



18.04.20 - 73.9441 руб.

17.04.20 - 73.7119 руб.

16.04.20 - 73.7145 руб.

15.04.20 - 73.3150 руб.

14.04.20 - 73.5245 руб.





"AK&M" от 20.04.2020