ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 21 апреля, в размере 81.1019 руб. против 80.1110 руб. на 18 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



18.04.20 - 80.1110 руб.

17.04.20 - 81.2791 руб.

16.04.20 - 80.6731 руб.

15.04.20 - 80.1186 руб.

14.04.20 - 80.5387 руб.

"AK&M" от 20.04.2020