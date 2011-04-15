Повтор! иNordgold построит новую электростанции на своём руднике в Гвинее

Международная золотодобывающая группа Nordgold объявила о подписании договора с китайской производственно-сервисной группой SUMEC, ключевым участником Национальной машиностроительной корпорации Китая (SINOMACH), на проектирование и строительство 33 МВт электростанции на руднике Lefa - одном из крупнейших золотодобытчиков в Гвинее. Об этом говорится в сообщении компании.



Новая мазутная электростанция заменит существующую, что обеспечит снижение потребления топлива для производства электроэнергии на 15% и моторного масла - на 30%. Таким образом, реализация проекта позволит сократить выбросы парниковых газов на 17 тыс. т в год, что соответствует целям Nordgold в области борьбы с изменением климата, а также демонстрирует приверженность компании целям Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.



Проектирование и строительство станции оценивается в $23 млн, а ее введение в эксплуатацию ожидается в конце 2021 года.



Nordgold - международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 тыс. сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. Компания основана в 2007 году. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.



"AK&M" от 20.04.2020