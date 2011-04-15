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21/04/2020
10:41

Российские морские порты не работают на полную мощность, Счетная палата

Российские морские порты не работают на полную мощность. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

"Фактический уровень грузооборота в морских портах значительно ниже их проектной мощности. По итогам 2019 года грузооборот составил 840.3 млн тонн или 76% от проектной мощности. Это свидетельствует о необходимости совершенствования порядка прогнозирования объемов грузооборота, в том числе учета при этом изменяющейся конъюнктуры мировых товарных рынков, при планировании мероприятий по развитию морских портов", - заявил аудитор Валерий Богомолов.

Проекты развития морских портов реализуются за счет федерального бюджета и частных инвестиций. Государство строит подходные каналы, акватории и причалы, а частные инвесторы обустраивают их объектами портовой инфраструктуры. Таким образом, инвестиционная активность частных инвесторов напрямую зависит от степени развития объектов федеральной собственности в портах. В 2016-2019 годах из запланированных 36 объектов госсобственности были построены и введены в эксплуатацию только 13.

"Соответственно и инвесторы не торопятся с вложениями, - отметил аудитор. - Уровень внебюджетного финансирования в 2016-2019 годах упал с 50% до 14% от установленных показателей. Например, незавершение Росморпортом в 2019 году работ в морском порту Ванино задерживает ход строительства инвестором транспортно-перегрузочного угольного терминала в бухте Мучке стоимостью 24 млрд рублей с ростом мощностей порта на 12 млн т, запланированного к вводу на сентябрь этого года".

Кроме того, акваториям российских портов не хватает глубины. Из-за этого некоторые причалы простаивают, на других не построена вся необходимая инфраструктура.

"Проектная мощность порта Оля составляет 1.6 млн тонн и сформирована в том числе в результате ввода в эксплуатацию причала N 5а. Вместе с тем по причине недостаточных глубин у причала перегрузочное оборудование инвестором не установлено, внутрипортовые железнодорожные пути к причалу не подведены. Грузооборот порта Оля в 2018 году составил 423 тыс. тонн или 27% от фактической мощности", - привел пример В.Богомолов.

Проверка также выявила ряд нарушений и недостатков в работе ФГУП "Росморпорт". "В составе незавершенного строительства Росморпорта отражены затраты на ранее проведенные и не востребованные проектно-изыскательские работы по 18 объектам инфраструктуры морских портов на 783 млн рублей. Это свидетельствует о неэффективном использовании средств федерального бюджета на указанную сумму. Также предприятие не вовлекало в инвестиционный процесс объекты незавершенного строительства с высокой степенью готовности морского порта Усть-Луга. Это привело к увеличению стоимости оставшихся работ", - сообщил В.Богомолов.

В Росморречфлоте объясняют рост стоимости работ уходом инвестора из сделки. "Росморпорт сам за внебюджетные средства достроит порт. Естественно, из-за того, что срок реализации был увеличен, выросла и цена", - пояснил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

"AK&M" от 21.04.2020
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