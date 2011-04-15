Майские фьючерсы на нефть WTI в моменте торговались по отрицательной цене -$37 за баррель

В понедельник на рынке нефти наблюдалось историческое событие. В преддверии экспирации, которая пройдет сегодня, майские фьючерсы на американскую нефть WTI ушли на отрицательную территорию и закрыли сессию на бирже CME значением -$37.63 за баррель. Это означает, что продавцы были готовы доплатить покупателям более $37 только за то, чтобы те забрали у них нефть именно сейчас. В полной мере это событие можно назвать "черным понедельником" для рынка американской нефти. Об этом говор ится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорья Галактионова.



Можно отметить как технические, так и фундаментальные причины вчерашнего обвала WTI. Экспирация майских контрактов проходит сегодня и не учитывает усилий по стабилизации рынка со стороны ОПЕК+, а также перспектив восстановления спроса по мере смягчения карантина в США. Цена майских контрактов учитывает лишь текущее состояние физического рынка нефти, на котором продавцы готовы на любые скидки, лишь бы пристроить избыточную нефть на хранение и не отправлять добывающие мощности на консервацию, что в итоге может оказаться более дорогостоящим мероприятием.



По мере приближения экспирации цены на майские контракты все больше сближаются с ценами на рынке спот, демонстрируя стремительное снижение. Дополнительным негативным драйвером стали сообщения в СМИ, что хранилище нефти WTI в Оклахоме может полностью заполниться уже в ближайшие недели. Также нисходящий импульс, скорее всего, был усилен принудительным закрытием спекулятивных длинных позиций среди тех участников, которые не успели перейти на следующий контракт.



В то же время следующий июньский контракт остается выше $20 за баррель, демонстрируя более оптимистичные перспективы в следующем месяце. Действительно, по оценкам МЭА, пик падения спроса на нефть наблюдается именно сейчас и может составить по итогам апреля 29 млн б/с. В мае падение спроса может замедлится до 26 млн б/с, а нефтепроизводители мира могут сократить добычу на 12 млн б/с, что будет способствовать существенному снижению профицита и более высоким ценам на нефть.



Фьючерсы на Brent в понедельник также находились под давлением, но продемонстрировали более умеренное снижение. При этом есть основания полагать, что по мере приближения к дате экспирации 30 апреля июньские фьючерсы на Brent могут также стремительно потерять в стоимости, что создает интересные возможности для краткосрочных спекулятивных сделок на понижение – "шортов". Разумеется, существуют риски, что большое количество "шортов" может быть выбито из позиции каким-либо позитивным информационным поводом, однако сложно представить, что при таком депрессивном рынке может стать достаточным поводом для более-менее существенного восходящего импульса.



Ситуация с поставками Brent и привязанными к нему эталонными сортами не такая критичная, как на американском континенте. К тому же спекулятивный капитал, рассчитывающий на долгосрочные покупки нефти, после вчерашней ситуации может поспешить перейти в следующий июльский контракт, что сделает продажи со стороны спекулянтов более равномерными на протяжении оставшихся апрельских торговых дней. Тем не менее, краткосрочно Brent в любом случае будет находиться под давлением.



Сегодня с утра майские фьючерсы на WTI отскакивают и торгуются на положительной территории, хоть и по символической цене – чуть ниже $2 за баррель. Ночью будет опубликована статистика по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). По данным пяти аналитиков, опрошенных агентством Reuters, запасы сырой нефти в США могли вырасти примерно на 16.1 млн баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина могли вырасти на 3.7 млн баррелей.



Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0.6% к уровням закрытия предыдущего дня.



"AK&M" от 21.04.2020