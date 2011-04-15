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21/04/2020
10:59

Российская валюта продолжает слабеть

Пара USDRUB с открытия выросла на 0.7% до 76. Как и ранее, давление на рубль продолжает оказывать обвал рынка нефти, на котором происходят поистине исторические события. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Майские контракты на нефть WTI во второй половине вчерашнего дня впервые с 1983 года перешли на отрицательную территорию, закрывшись на уровне $-37.63 за баррель. Поскольку фьючерсы на нефть после экспирации перешли в разряд поставочных, покупатель обязан физически принять товар. А принять его в мае некуда. Именно поэтому те, кто досидел в контракте до последнего, готовы были избавляться от него с доплатой.

В целом, стоимость нефти продолжает снижаться на прежних основаниях, а именно падении спроса и росте предложения. По мнению генсека ОПЕК, глобальный дефицит свободных резервных хранилищ может привести к тому, что во втором квартале 14.7 млн баррелей в сутки окажутся невостребованными.

Учитывая сказанное, снижение нефти скорее всего продолжится, что приведет к еще одному витку девальвации рубля. На этом фоне, а также принимая во внимание темпы обвала рынка углеводородов, пара USDRUB рискует снова перевалить за 80 уже до конца текущего месяца.



"AK&M" от 21.04.2020
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