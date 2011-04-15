ГК "Самолет" хочет отказаться от IPO

Акционеры ПАО "ГК "Самолет" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об отказе от размещения обыкновенных акций компании. Об этом говорится в сообщении ГК.



Собрание пройдет в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 мая.



Напомним, в 2018 году стало известно, что акционеры компании одобрили проведение IPO на Московской бирже.



Основанная в 2012 году группа "Самолет" является одним из крупнейших федеральных девелоперов.





"AK&M" от 21.04.2020