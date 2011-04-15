ГК "Самолет" хочет отказаться от IPO

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Акционеры ПАО "ГК "Самолет" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об отказе от размещения обыкновенных акций компании. Об этом говорится в сообщении ГК.
Собрание пройдет в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 мая.
Напомним, в 2018 году стало известно, что акционеры компании одобрили проведение IPO на Московской бирже.
Основанная в 2012 году группа "Самолет" является одним из крупнейших федеральных девелоперов.
"AK&M" от 21.04.2020