General Electric заключила кредитное соглашение на $15 млрд

General Electric Co заключила возобновляемое кредитное соглашение на $15 млрд, говорится в сообщении GE.



Срок действия соглашения истекает 17 апреля 2023 года. Оно направлено на рефинансирование предыдущей возобновляемой кредитной линии компании на $20 млрд, срок погашения которой был запланирован на май 2021 года.



Сокращение размера займа свидетельствует об изменении ситуации в банковском секторе, при которой компании стремятся получить более высокую компенсацию за риски, которым они подвергаются из-за чрезвычайно высокой волатильности на рынках в условиях пандемии COVID-19, подчеркивается в сообщении.



GE поддерживают работу более 90% электросетей в мире. Штаб-квартира компании находится в Бостоне, США. В портфеле бизнеса более 7 тыс. газовых турбин и более 6 тыс. паровых турбин для угольных и атомных электростанций.



В России GE работает с начала 1920-х годов, когда в стране началась масштабная электрификация. Сегодня GE в партнерстве с крупнейшими российскими компаниями участвует в решении ключевых инфраструктурных задач в энергетике, авиастроении и здравоохранении.





"AK&M" от 21.04.2020