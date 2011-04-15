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21/04/2020
12:18

General Electric заключила кредитное соглашение на $15 млрд

General Electric Co заключила возобновляемое кредитное соглашение на $15 млрд, говорится в сообщении GE.

Срок действия соглашения истекает 17 апреля 2023 года. Оно направлено на рефинансирование предыдущей возобновляемой кредитной линии компании на $20 млрд, срок погашения которой был запланирован на май 2021 года.

Сокращение размера займа свидетельствует об изменении ситуации в банковском секторе, при которой компании стремятся получить более высокую компенсацию за риски, которым они подвергаются из-за чрезвычайно высокой волатильности на рынках в условиях пандемии COVID-19, подчеркивается в сообщении.

GE поддерживают работу более 90% электросетей в мире. Штаб-квартира компании находится в Бостоне, США. В портфеле бизнеса более 7 тыс. газовых турбин и более 6 тыс. паровых турбин для угольных и атомных электростанций.

В России GE работает с начала 1920-х годов, когда в стране началась масштабная электрификация. Сегодня GE в партнерстве с крупнейшими российскими компаниями участвует в решении ключевых инфраструктурных задач в энергетике, авиастроении и здравоохранении.


"AK&M" от 21.04.2020
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