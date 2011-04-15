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21/04/2020
11:30

"Газпром нефть" начала производство антисептиков

"Газпром нефть" начала производство антисептических растворов. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем первой партии составил 85 т. Новая продукция фасуется в канистры объемом 1, 4 и 20 л. Для производства и фасовки антисептика используются резервные мощности предприятий "Газпромнефть-смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде. Поставки антисептической продукции "Газпром нефти" будут осуществляться более чем в 50 регионов России.

Рецептура раствора рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Продукция обладает высокими антибактериальными свойствами, что позволяет широко применять ее как на производстве, так и в медицинских и бытовых условиях. Первые поставки антисептика "Газпром нефть" безвозмездно осуществила медицинским учреждениям Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей. Также антисептические растворы будут использованы на предприятиях "Газпром нефти".

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.

"AK&M" от 21.04.2020
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