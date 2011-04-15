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21/04/2020
11:57

Банки в марте одобрили только треть заявок на розничные кредиты

Банки в марте 2020 года одобрили 33.2% заявок на розничные кредиты. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Это на 3.5 процентных пункта меньше, чем в марте 2019 года, когда этот показатель находился на уровне 36.7%, и на 1.3 п.п. меньше, чем в феврале 2020 года (34.5%).

В марте 2020 года самая высокая доля одобренных кредитов отмечена в Вологодской (38.9%), Кировской (38.8%) и Архангельской (37.1%) областях, а также в Удмуртской Республике (36.9%) и Республике Карелия (36.8%).


"AK&M" от 21.04.2020
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