Банки в марте одобрили только треть заявок на розничные кредиты

Банки в марте 2020 года одобрили 33.2% заявок на розничные кредиты. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Это на 3.5 процентных пункта меньше, чем в марте 2019 года, когда этот показатель находился на уровне 36.7%, и на 1.3 п.п. меньше, чем в феврале 2020 года (34.5%).



В марте 2020 года самая высокая доля одобренных кредитов отмечена в Вологодской (38.9%), Кировской (38.8%) и Архангельской (37.1%) областях, а также в Удмуртской Республике (36.9%) и Республике Карелия (36.8%).





"AK&M" от 21.04.2020