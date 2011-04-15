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21/04/2020
12:33

Средняя премия по ОСАГО продолжает снижаться, средняя выплата - расти

Средняя премия по ОСАГО за I квартал 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1.1% до 5.482 тыс. руб., средняя выплата - выросла на 5.4% до 69.8 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.

И.Юргенс подчеркнул, что количество заключенных по ОСАГО договоров за I квартал 2020 года выросло по сравнению с I кварталом 2019 года на 3.5% до 8.569 млн.

"Такой рост говорит о том, что первый этап индивидуализации тарифов по ОСАГО привёл к снижению средней премии по обязательной "автогражданке", и как следствие, к уменьшению количества автовладельцев, желающих уклониться от покупки полиса ОСАГО", - сказал И.Юргенс.

При этом собранные по ОСАГО страховые премии выросли на 2.3% до 46.969 млрд руб.

Количество заявленных убытков снизилось на 11.1% до 567.4 тыс., число урегулированных снизилось на 1.5% до 546.51 тыс. Сумма выплат по ОСАГО выросла на 3.9% до 38.161 млрд руб. "Это, как и заметный рост средней выплаты, связано, в первую очередь, с ростом курса валют и последовавшим за ним ростом стоимости запчастей", - сказал Игорь Юргенс.


"AK&M" от 21.04.2020
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