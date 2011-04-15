Московская Биржа начала рассчитывать ценовые показатели ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ

Московская Биржа начала расчёт и трансляцию ценовых показателей ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.



Расчёт таких ценовых показателей, как доходность, дюрация, g-спред и z-спред, производится на основании Ценовой конвенции для ипотечных ценных бумаг, разработанной Московской Биржей и ДОМ.РФ в 2019 году.



Ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ представляют собой стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством компании, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный агент. Развитие рынка ИЦБ необходимо для снижения ставки по ипотеке.



Разработка первой на российском рынке конвенции обусловлена тем, что общепринятые методы расчёта ценовых показателей долговых бумаг не учитывают особенность облигаций с ипотечным покрытием, а именно зависимость потока платежей от выплат заёмщиков ипотеки. Согласно конвенции, расчёт ценовых показателей ипотечных облигаций также учитывает изменение портфеля закладных, что позволяет адекватно оценивать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения портфельным управляющим. Таким образом, принятие и внедрение ценовой конвенции по ипотечным облигациям способствует развитию рынка ипотечных облигаций и направлено на расширение круга потенциальных инвесторов.



Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещено 18 выпусков совокупным объёмом более 545 млрд руб., а объём подписанных меморандумов превышает 1 трлн руб. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет порядка 80% всего рынка облигаций с ипотечным покрытием в обращении.



"AK&M" от 21.04.2020