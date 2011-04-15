Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/04/2020
12:48

Ингосстрах-Жизнь и компания "Замбон Фарма" продлили сотрудничество

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" и ООО "Замбон Фарма", которое является российским отделением мультинациональной компании "Zambon", подписали договор коллективного страхования от несчастного случая и болезней сроком на один год. Объём ответственности страховщика составляет более 200 млн руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Условиями договора предусмотрено страховое покрытие по таким рискам, как травма, полученная в течение срока страхования в результате несчастного случая, полная или частичная утрата трудоспособности (инвалидность) и смерть в результате несчастного случая или болезни. Страховое покрытие действует круглосуточно по всему миру, а страховой защитой от несчастных случаев и болезней обеспечены более 120 сотрудников компании. Кроме того, новый договор страхования предусматривает расширение страхового покрытия и обеспечивает финансовую защиту сотрудников, в том числе при установлении диагноза критических заболеваний.

"Корпоративное страхование – существенная составляющая социального пакета компании, особенно для сферы производства. Оно обеспечивает дополнительную финансовую поддержку сотрудникам и демонстрирует высокую степень ответственности руководства предприятия. Особенно важно, что покрытие распространяется не только на рабочее время и производственную деятельность, а также обеспечивает защиту сотрудника в повседневной жизни", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

ZAMBON Group – это мультинациональная компания, работающая в области фармацевтики и тонких химических технологий, ориентированная на инновации и развитие, стремящаяся повысить качество жизни и здоровья людей. Zambon была основана в 1906 году в Италии и сегодня насчитывает около 2700 сотрудников по всему миру. Продукция Zambon продается в 86 странах. Компания имеет 20 дочерних компаний на трех континентах – Европе, Америке и Азии – и владеет производственными подразделениями в Италии, Швейцарии, Франции, Китае и Бразилии. Компания сегодня сфокусирована на борьбу с такими редкими заболеваниями и направлениями, как болезнь Паркинсона и муковисцидоз; она уже зарекомендовала себя в трех терапевтических областях: респираторные заболевания, боль и женское здоровье. Ценя наследие, но в высшей степени ориентируясь на будущее, компания нацелена на укрепление здоровья с помощью развития инновационных и качественных лекарственных препаратов.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 21.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100