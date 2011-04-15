Ингосстрах-Жизнь и компания "Замбон Фарма" продлили сотрудничество

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" и ООО "Замбон Фарма", которое является российским отделением мультинациональной компании "Zambon", подписали договор коллективного страхования от несчастного случая и болезней сроком на один год. Объём ответственности страховщика составляет более 200 млн руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Условиями договора предусмотрено страховое покрытие по таким рискам, как травма, полученная в течение срока страхования в результате несчастного случая, полная или частичная утрата трудоспособности (инвалидность) и смерть в результате несчастного случая или болезни. Страховое покрытие действует круглосуточно по всему миру, а страховой защитой от несчастных случаев и болезней обеспечены более 120 сотрудников компании. Кроме того, новый договор страхования предусматривает расширение страхового покрытия и обеспечивает финансовую защиту сотрудников, в том числе при установлении диагноза критических заболеваний.



"Корпоративное страхование – существенная составляющая социального пакета компании, особенно для сферы производства. Оно обеспечивает дополнительную финансовую поддержку сотрудникам и демонстрирует высокую степень ответственности руководства предприятия. Особенно важно, что покрытие распространяется не только на рабочее время и производственную деятельность, а также обеспечивает защиту сотрудника в повседневной жизни", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ZAMBON Group – это мультинациональная компания, работающая в области фармацевтики и тонких химических технологий, ориентированная на инновации и развитие, стремящаяся повысить качество жизни и здоровья людей. Zambon была основана в 1906 году в Италии и сегодня насчитывает около 2700 сотрудников по всему миру. Продукция Zambon продается в 86 странах. Компания имеет 20 дочерних компаний на трех континентах – Европе, Америке и Азии – и владеет производственными подразделениями в Италии, Швейцарии, Франции, Китае и Бразилии. Компания сегодня сфокусирована на борьбу с такими редкими заболеваниями и направлениями, как болезнь Паркинсона и муковисцидоз; она уже зарекомендовала себя в трех терапевтических областях: респираторные заболевания, боль и женское здоровье. Ценя наследие, но в высшей степени ориентируясь на будущее, компания нацелена на укрепление здоровья с помощью развития инновационных и качественных лекарственных препаратов.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 21.04.2020