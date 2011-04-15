Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/04/2020
13:29

Кабмин упростил беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19

Правительство РФ упростило беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 16 марта по 30 сентября 2020 года тесты на COVID-19, аппараты искусственной вентиляции лёгких, медицинские маски и защитные костюмы можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что эта продукция предназначена для безвозмездной передачи медицинским учреждениям.

Целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы государственной власти регионов. Теперь такие полномочия также закреплены за Минпромторгом и Минздравом.



"AK&M" от 21.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100