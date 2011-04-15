Кабмин упростил беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19

Правительство РФ упростило беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



С 16 марта по 30 сентября 2020 года тесты на COVID-19, аппараты искусственной вентиляции лёгких, медицинские маски и защитные костюмы можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что эта продукция предназначена для безвозмездной передачи медицинским учреждениям.



Целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы государственной власти регионов. Теперь такие полномочия также закреплены за Минпромторгом и Минздравом.







"AK&M" от 21.04.2020