РГС Банк повысил ставки по сберегательным продуктам до 7.25%. Диапазон увеличения ставок составил от 0.25 до 0.75 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении банка.



Установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 7.25% - по накопительному счёту "Для своих", 7.00% - по счёту "Онлайн", 6.75% - по Доходной карте.



Самые привлекательные проценты при этом РГС Банк готов предложить клиентам при дистанционном оформлении накопительных и карточных счетов.



Так, при оформлении виртуальной Доходной карты Mastercard Platinum клиент может получить до 6.75% годовых на остаток по счёту, чуть ниже – 6.50% - по Доходной карте на классическом пластике. Проценты по карте начисляются на остаток от 3 тыс. руб. и ежемесячно капитализируются. Клиент может пополнять счёт карты и снимать с него деньги без ограничения и без комиссии более чем в 70000 банкоматов РГС Банка и партнёрской сети. Годовое обслуживание и выпуск карты бесплатны.



По накопительным счетам клиентов банка также ждут повышенные проценты при открытии счетов с помощью онлайн-сервисов. Так, в зависимости от срока и суммы размещения по накопительному счёту "Онлайн" ставки составят от 4.50% до 6.75% при оформлении в отделении банка и от 4.75% до 7.00% - в интернет- и мобильном банке.



По счёту "Для своих" клиент сможет получить от 4.75% до 7.00% при заключении договора в офисе кредитной организации и от 5.00% до 7.25% - при открытии продукта в дистанционном формате.



Проценты начисляются на минимальный остаток от 50 тыс. руб., ежемесячно выплачиваются и капитализируются. Валюта счёта – рубли. По накопительным счетам клиент может активно пользоваться средствами, пополняя счёт или снимая наличные без ограничений.



Накопительный счёт "Онлайн" доступен для оформления новыми клиентами. Накопительный счет "Для своих" предлагается открыть лояльным вкладчикам. которые уже пользуются другими сберегательными продуктами банка (срочным вкладом. накопительным счетом или Доходной картой) или у которых был закрыт вклад в банке в период с 2016 по 2020 год.



Управление всеми сберегательными продуктами доступно в режиме онлайн в Интернет- и Мобильном банке. Средства на накопительных или карточных счетах защищены в рамках государственной системы страхования вкладов.



РГС Банк (ПАО "РГС Банк". ген. лиц. Банка России N 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка "Открытие". Основной сферой деятельности банка - привлечение и комплексное обслуживание автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Сеть РГС банка охватывает 78 городов в 64 субъектах России.



"AK&M" от 21.04.2020