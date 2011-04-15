АТОР направила в ЦБ список страховщиков, отказывающихся работать с туроператорами. Об этом говорится в сообщении Ассоциации.



В АТОР фиксируют обращения туроператоров из разных регионов страны - от Калининграда и Пскова до Дальнего Востока - с фактами отказов страховых компаний в страховании финансовой ответственности.



В ряде обращений подчёркивается, что список страховых компаний, готовых страховать туроператоров, который опубликован на сайте "Турпомощи", не является до конца актуальным.



Так, среди компаний, которые отказались за последние две недели страховать финансовую ответственность туроператоров (отказы менеджеров в устной и письменной форме): "АльфаСтрахование", "Ингосстрах", РСО "ЕВРОИНС", СК "Согласие", "ДальЖАСО", "Рикс", "Боровицкое страховое общество", СК "Армеец", "Лексгарант", "Энергогарант", СК "Помощь", СК "Тит", СК "Гранта", СК "Гелиос", СК "Гайде", Объединённая страховая компания, СК "Экип" и СК "Согаз".



Наибольшее число отказов отмечено по компаниям "АльфаСтрахование" ("страхование ответственности туроператоров приостановлено из-за ситуации с коронавирусом"), "Ингосстрах" (отказы страховать компании по внутреннему и въездному туризму), "Согласие" и "ЕВРОИНС".



По СК "Тит" отмечены отказы в страховании региональных туроператоров. В "ДальЖАСО" принято решение "о прекращении предоставления финансовых гарантий туроператорам выездного туризма".



Компании "Лексгарант" и "Энергогарант" также не готовы страховать финансовую ответственность туроператоров выездного туризма "из-за сложившейся обстановки". Компании "Гранта" и Объединённая страховая компания прекратили заниматься таким видом страхования, как страхование финансовой ответственности ТО.



Страховые компании "Гелиос", "Гайде", "Согаз" и СК "Помощь", согласно полученной от туроператорских компаний информации, перестали страховать ответственность туроператоров выездного туризма.



При этом данные от туроператоров говорят и том, что абсолютное большинство страховых компаний, которые ещё готовы страховать туроператоров по внутреннему туризму, увеличили размер страховой премии в 2-2.5 раза (с 20 до 50 тыс. руб.).



"AK&M" от 21.04.2020