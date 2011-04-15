Строительство тоннелей Большой кольцевой линии выполнено на 80%, А.Бочкарев

Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро выполнено почти на 80%, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Работы по строительству метрополитена относятся к непрерывному циклу, под землей продолжаются уже запущенные процессы. Стройка ведётся по запланированному графику", - сказал он.



По его словам, сегодня в работе находятся 20 тоннелепроходческих щитов. "Всего на строительстве метро с начала года пройдено 11 км тоннелей. До конца года планируем построить ещё около 30 км", - отметил А.Бочкарев.



Напомним, длина БКЛ составит 70 км. На кольце расположатся два электродепо и 31 станция. Строительство БКЛ завершится к 2023 году.



"AK&M" от 21.04.2020