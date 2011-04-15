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21/04/2020
13:39

Каховскую линию метро полностью введут в 2022 году

Каховскую линию метро полностью введут в 2022 году, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении, станция "Каховская" заработает в составе южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро после реконструкции в 2021 году. "В 2022 году вместе с восточным участком БКЛ откроются станции метро "Варшавская" и "Каширская"", - сказал он.

Станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" Каховской линии метро были закрыты в 2019 году для реконструкции и интеграции в БКЛ.

Строительство южного участка Большого кольца от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской" начали в 2017 году. Его длина - 7 км, на нём расположатся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".

"AK&M" от 21.04.2020
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