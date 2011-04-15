Срок действия водительских удостоверений продлён, ГИБДД

Срок действия водительских удостоверений продлён. Об этом сообщила ГИБДД.



Так, российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определён ведомственным нормативным правовым актом.



Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. В случае, если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение возможно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.



В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно, являются действительными на территории РФ до их замены в установленном МВД России порядке, скорректирована правоприменительная деятельность.



Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права.



В региональных подразделениях Госавтоинспекции предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД.



Всем гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения государственных услуг с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий. В настоящее время имеется возможность отложить решение этих вопросов. Тем не менее в каждом случае обращения государственные услуги будут предоставлены в установленном порядке.



В частности, из-за прекращения деятельности автошкол, экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами.



Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.



"AK&M" от 21.04.2020