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21/04/2020
13:52

В России отзывают 494 автомобиля Mercedes-Benz G-класса

В России отзывают 494 автомобиля Mercedes-Benz G-класса (тип 463). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с мая по ноябрь 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств являются жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом.

Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах необходимо изменить прокладку жгутов электропроводов передних дверей, а в случае повреждений - заменить жгут электропроводов на затронутых автомобилях.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 21.04.2020
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