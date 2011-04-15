В России отзывают 494 автомобиля Mercedes-Benz G-класса (тип 463). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с мая по ноябрь 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств являются жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах необходимо изменить прокладку жгутов электропроводов передних дверей, а в случае повреждений - заменить жгут электропроводов на затронутых автомобилях.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 21.04.2020