Нафтогаз привлёк международного инвестора для увеличения добычи газа

Группа "Нафтогаз" по результатам открытого конкурса привлекла международную компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях АО "Укргаздобыча" в Западной Украине. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.



В рамках первого в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценного сервисного контракта по повышению добычи (Production Enhancement Contract - PEC) западный партнёр в первые 5 лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн (перерасчёт $30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры, и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем.



Партнёрство между Нафтогазом и Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа на 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение 5-ти лет.



По расчётам компании, интенсификация работ, увеличение налогов и других бюджетных отчислений партнёрства позволит аккумулировать более 4 млрд грн в ВВП Украины и Львовской области.



Контракт между Expert Petroleum и Укргаздобычей заключен на 15 лет с возможностью продления ещё на 10 лет. Для выполнения этого контракта и связанных с ним услуг Expert Petroleum зарегистрировала специализированную украинскую компанию, которая выступит стороной договора. Группа Нафтогаз будет утверждать планы разработки, ежегодную программу работ и бюджет, предложенные компанией-оператором на этих месторождениях. Оператор будет получать фиксированную плату за поддержку базовой добычи (на уровне текущих операционных расходов Укргаздобычи с учетом инфляционной составляющей) и за увеличение добычи. Полная собственность на добытую продукцию, геологические лицензии и имеющиеся активы будут оставаться за Укргаздобычей.



Финансовым советником Нафтогаза в этой сделке был киевский офис международной консалтинговой компании KPMG; советником по налоговым и бухгалтерским вопросам - киевский офис PwC. Юридическим советником Expert Petroleum выступил CMS Cameron McKenna (киевский офис).



Expert Petroleum - компания с французскими владельцами, которая входит в холдинговую группу GMS, крупную инвестиционную группу с активами по всему миру. Expert Petroleum максимизирует потенциал "зрелых" нефтегазовых месторождений, инвестируя в эти активы, принимая на себя ответственность и дополнительные риски добычи на условиях долгосрочного контракта по повышению добычи (PEC). Технические возможности и экспертиза компании Expert Petroleum ориентированы на соответствие поставленным целям, новейшие технологии и усовершенствованный процесс восстановления старых скважин и залежей в стадии спада добычи. Сейчас предприятие эффективно управляет добычей на 25 истощенных месторождениях, оперирует 1.2 тыс. скважин, и ежедневно добывает 8.5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. Имеет штат около 1 тыс. человек.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



Чистая прибыль Нафтогаза за 9 месяцев 2019 года выросла на 27% до 21.3 млрд грн по сравнению с годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 28.9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17.2 млрд грн, что меньше на 1.8 млрд грн, чем показатель 9 месяцев 2018 года. На уменьшение результата повлияло сокращение объёма реализации природного газа на 1.3 млрд куб. м, или на 11%, а также увеличение резерва сомнительной задолженности за газ на 2.4 млрд грн.



"AK&M" от 21.04.2020