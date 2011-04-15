Аэрофлот подал иск к Трансаэро на 1.8 млрд руб.

Аэрофлот 20 апреля 2020 года подал иск к Трансаэро. Об этом свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы.



Сумма исковых требований составляет более 1.889 млрд руб.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" осенью 2015 года не смогла обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 млрд руб. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве Трансаэро и ввёл в компании процедуру наблюдения.



Авиационная компания "Трансаэро" (ИНН 5701000985) была основана в 1990 году. Полеты начались 5 ноября 1991 года. Парк компании состял из самолётов Airbus A321, Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737, Ту-214 и Ту-204. Основными акционерами Трансаэро, по данным на начало 2015 года, являлись супруги Ольга и Александр Плешаковы, а также Росгосстрах Банк. Часть акций находилось в свободном обращении.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



"AK&M" от 21.04.2020