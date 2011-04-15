С.Собянин ввёл новые ограничения для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл новые ограничения для жителей Москвы. Соответствующий указ, опубликованный на сайте столичного правительства, С.Собянин подписал 21 апреля.



Так, с завтрашнего дня, 22 апреля, граждан с проявлениями ОРВИ и других ОРЗ обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).



Отмечается, что таких граждан будут отслеживать с помощью геолокации. При этом допускается передвижение заболевших в целях получения медицинской помощи с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска.





"AK&M" от 21.04.2020