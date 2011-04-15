Объем онлайн-покупок спорттоваров и товаров для ремонта вырос в 1.5 раза
Объем онлайн-покупок в магазинах спортивных товаров и товаров для ремонта в период самоизоляции вырос в 1.5 раза по сравнению со средними значениями марта. Об этом свидетельствуют данные эквайринга ВТБ.
При этом в Москве показатели еще выше: на ремонт здесь тратят в 2.5 раза больше, на покупки электротоваров - в 3 раза.
Объем транзакций в онлайн-магазинах товаров для ремонта вырос на 49%. При этом число транзакций в строительных магазинах увеличилось в 2.5 раза по России и в 4.5 раза - по Москве.
Объем ежедневных покупок спортивных товаров в интернете в России в апреле оказался на 54% выше, чем в период до самоизоляции. В Москве покупки в магазинах спортивных товаров участились в конце второй и начале третьей недели самоизоляции.
Россияне также на треть увеличили траты в магазинах электроники и бытовой техники. В Москве объем таких покупок вырос втрое, причем наиболее часто такие покупки жители столицы стали делать в конце второй - начале третьей недели самоизоляции.
Также жители России в апреле в 1.5 раза по сравнению со средними значениями марта увеличили объем онлайн-трат на образование. При этом количество совершенных транзакций в целом по стране выросло на треть, в столице - сразу на 80%.