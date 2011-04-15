Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 апреля

Банк России установил на 22 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 48.0033

1 Азербайджанский манат 44.9491

100 Армянских драмов 15.8077

1 Белорусский рубль 30.7064

1 Болгарский лев 42.2215

1 Бразильский реал 14.3422

100 Венгерских форинтов 23.2648

1000 Вон Республики Корея 61.9601

10 Гонконгских долларов 98.3938

1 Датская крона 11.0736

1 Доллар США 76.2562

1 Евро 82.6160

100 Индийских рупий 99.2790

100 Казахстанских тенге 17.6468

1 Канадский доллар 53.6638

100 Киргизских сомов 95.8466

1 Китайский юань 10.7580

10 Молдавских леев 42.4235

1 Новый туркменский манат 21.8187

10 Норвежских крон 72.4690

1 Польский злотый 18.2165

1 Румынский лей 17.0699

1 СДР (специальные права

заимствования) 104.0030

1 Сингапурский доллар 53.3932

10 Таджикских сомони 74.4144

1 Турецкая лира 10.9369

10000 Узбекских сумов 75.3148

10 Украинских гривен 28.1536

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 94.4891

10 Чешских крон 29.9973

10 Шведских крон 75.8481

1 Швейцарский франк 78.5499

10 Южноафриканских рэндов 40.0137

100 Японских иен 71.0186

"AK&M" от 21.04.2020