Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 апреля

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Банк России установил на 22 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.0033
1 Азербайджанский манат 44.9491
100 Армянских драмов 15.8077
1 Белорусский рубль 30.7064
1 Болгарский лев 42.2215
1 Бразильский реал 14.3422
100 Венгерских форинтов 23.2648
1000 Вон Республики Корея 61.9601
10 Гонконгских долларов 98.3938
1 Датская крона 11.0736
1 Доллар США 76.2562
1 Евро 82.6160
100 Индийских рупий 99.2790
100 Казахстанских тенге 17.6468
1 Канадский доллар 53.6638
100 Киргизских сомов 95.8466
1 Китайский юань 10.7580
10 Молдавских леев 42.4235
1 Новый туркменский манат 21.8187
10 Норвежских крон 72.4690
1 Польский злотый 18.2165
1 Румынский лей 17.0699
1 СДР (специальные права
заимствования) 104.0030
1 Сингапурский доллар 53.3932
10 Таджикских сомони 74.4144
1 Турецкая лира 10.9369
10000 Узбекских сумов 75.3148
10 Украинских гривен 28.1536
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 94.4891
10 Чешских крон 29.9973
10 Шведских крон 75.8481
1 Швейцарский франк 78.5499
10 Южноафриканских рэндов 40.0137
100 Японских иен 71.0186
"AK&M" от 21.04.2020