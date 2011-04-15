Утверждён перечень системообразующих организаций, Минпромторг

По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.



В перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга, отобранных по 15 различным отраслям: автомобильная промышленность, авиационная промышленность, радиоэлектронная промышленность, станкостроение, нефтегазовое машиностроение, судостроение, энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность, тяжелое машиностроение, лесопромышленный комплекс, легкая промышленность, химическая промышленность, железнодорожное машиностроение, промышленность социально значимых товаров, промышленность обычных вооружений, промышленность боеприпасов и спецхимии.



Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям.



На этой неделе будет утверждён перечень системообразующих организаций по следующим отраслям промышленности: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, металлургия, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, производство изделий народных художественных промыслов, оптовая и розничная торговля, мебельная промышленность.



На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) реализован механизм мониторинга состояния всех организаций из перечня.



"AK&M" от 21.04.2020