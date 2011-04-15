Пик заболеваемости наступит в России примерно с 5 по 10 мая, Г.Греф

Пик заболеваемости, вызванной новым коронавирусом, в России наступит примерно с 5 по 10 мая. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью председателю Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на Rambler Group.



Г.Греф сослался на данные математической модели, разработанной Сбербанком.



"Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая, и до этого периода времени критически важно соблюдать все требования карантина", - сказал Г.Греф.





"AK&M" от 21.04.2020