АЛРОСА модернизирует обогатительные мощности Айхальского ГОКа

Инвестиционный комитет АЛРОСА одобрил строительство узла пенной сепарации на обогатительной фабрике Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК) стоимостью около 200 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



До недавнего времени обогащение руды, добытой на подземном руднике "Айхал", осуществлялось на обогатительной фабрике (ОФ) N 8. После завершения отработки карьера трубки "Комсомольская" она была выведена из эксплуатации, и с 2020 года обработка руды "Айхала" переведена на ОФ N 14.



Однако используемая на предприятии гравитационная схема обогащения недостаточно эффективна при извлечении из руды Айхала алмазов размерами от 0.5 мм до 2 мм.



Проанализировав различные варианты, специалисты института Якутнипроалмаз сочли наиболее предпочтительным вариант модернизации технологической схемы фабрики с внедрением метода пенной сепарации, который позволит извлекать алмазы крупностью от 0.5 мм до 1-2 мм.



В настоящее время специалисты АГОК и подрядных организаций начали подготовку территории для строительства нового узла. Монтаж оборудования и проведение пуско-наладочных работ намечены на вторую половину 2020 года.



Айхальский ГОК АЛРОСА в настоящее время объединяет обогатительную фабрику N 14, карьер "Юбилейный" и запущенный в 2005 году подземный рудник "Айхал". В 2019 году на АГОКе было добыто 10.1 млн карат алмазов (26% от суммарной добычи группы АЛРОСА), в том числе из руды трубки "Айхал" - около 2.6 млн карат.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



"AK&M" от 21.04.2020