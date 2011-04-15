"Почта России" тестирует предварительную запись в отделения. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Записаться заранее на обслуживание в отделения теперь возможно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение. На сегодняшний день сервис проходит тестирование в 20 отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальнейшем появится и в других регионах.



Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи.



"Почта России" выделит одно или несколько операционных окон в отделениях для обслуживания клиентов по записи. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте "Почты" и в мобильном приложении.



"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.



"AK&M" от 21.04.2020