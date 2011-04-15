X5 запускает пилот быстрой доставки из "Перекрёстка"

X5 Retail Group запустила пилот быстрой доставки из московских супермаркетов торговой сети "Перекрёсток". Об этом говорится в сообщении компании.



Сборка происходит непосредственно в магазине, что позволяет покупателю получить необходимые товары в течение 1-2 часов, в зависимости от удалённости торговой точки и уровня спроса.



"Перекрёсток.Быстро" стал новым каналом дозакупки с доставкой ассортимента супермаркета по ценам торговой точки, наряду с уже существующим сервисом для больших закупок впрок - онлайн-супермаркетом perekrestok.ru.



На данном этапе сервис быстрой доставки сможет каждый день обслуживать несколько сотен клиентов.



Пилот проходит на базе девяти московских супермаркетов "Перекрёсток" и уже доступен жителям Северного, Северо-Восточного, Южного и Юго-Западного направлений Москвы. В мае сервис охватит всю Москву, а до конца года выйдет в другие города. Приложение "Перекрёсток.Быстро" уже доступно в AppStore и Google Play.



Доставка бесплатна для заказов от 599 руб., на покупки распространяется программа лояльности сети "Перекрёсток". Оплатить товары можно в приложении. Минимальный порог заказа отсутствует. Покупателям доступен ассортимент из 9-14 тыс. позиций, в зависимости от супермаркета.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2019 года под управлением компании находились 16.297 тыс. магазинов. Сеть включает 15.354 тыс. магазина "Пятёрочка", 852 супермаркета "Перекрёсток" и 91 гипермаркет "Карусель". Под управлением компании находится 43 распределительных центра и 4.124 тыс. собственных грузовых автомобиля на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2020 года) являются: CTF Holdings S.A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11.43%, директора X5 - 0.08%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.62%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая розничная выручка X5 Retail Group за I квартал 2020 года выросла на 15.9% до 468.461 млрд руб. с 404.116 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 17.4% до 370.047 млрд руб. с 315.274 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 21.3% до 80.614 млрд руб. с 66.445 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 18.8% до 17.8 млрд руб. с 21.917 млрд руб.



"AK&M" от 21.04.2020