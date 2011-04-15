Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/04/2020
18:24

Кризис может быть долгим, Г.Греф

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, может продлиться долго. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью председателю Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на Rambler Group.

"Вполне возможна такая ситуация - ещё раз повторюсь, употребляю осознанно слова "вполне возможно", потому что как оно будет, не знает никто, - что этот кризис будет длинным", - сказал Г.Греф, подчеркнув реалистичность такого сценария, если не будет изобретена вакцина или найдено эффективное лекарство.

"Если мы понимаем, что этот кризис может быть надолго, и специалисты-эпидемиологи считают, что такая вероятность есть и она выше 50%, что как минимум это может продлиться на 2021 год, то это означает, что мы должны по-другому совершенно осмыслить всё, что мы делаем сегодня" - подчеркнул Г.Греф.

По его словам, критически важно дать всем сигнал о том, что этот кризис может быть длинным, что он не продлится месяц, два или три. Всем надо придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы.

"Какие требования в этой ситуации предъявлять ко всему? Чиновники и регуляторы должны изменить свои требования закрыть всё и вся. Мы должны придумать безопасные методы работы, которые позволят работать большинству компаний - таких как наш банк. Мы не можем остановить работу нашего банка ни на один день. Это коллапс, - заявил Г.Греф.

"AK&M" от 21.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100