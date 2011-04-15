Кризис может быть долгим, Г.Греф

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, может продлиться долго. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью председателю Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на Rambler Group.



"Вполне возможна такая ситуация - ещё раз повторюсь, употребляю осознанно слова "вполне возможно", потому что как оно будет, не знает никто, - что этот кризис будет длинным", - сказал Г.Греф, подчеркнув реалистичность такого сценария, если не будет изобретена вакцина или найдено эффективное лекарство.



"Если мы понимаем, что этот кризис может быть надолго, и специалисты-эпидемиологи считают, что такая вероятность есть и она выше 50%, что как минимум это может продлиться на 2021 год, то это означает, что мы должны по-другому совершенно осмыслить всё, что мы делаем сегодня" - подчеркнул Г.Греф.



По его словам, критически важно дать всем сигнал о том, что этот кризис может быть длинным, что он не продлится месяц, два или три. Всем надо придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы.



"Какие требования в этой ситуации предъявлять ко всему? Чиновники и регуляторы должны изменить свои требования закрыть всё и вся. Мы должны придумать безопасные методы работы, которые позволят работать большинству компаний - таких как наш банк. Мы не можем остановить работу нашего банка ни на один день. Это коллапс, - заявил Г.Греф.



"AK&M" от 21.04.2020