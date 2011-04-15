Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 апреля 2020 года.



ПОПРАВКИ СВЕРЯТ СО ЗДОРОВЬЕМ ГРАЖДАН

ГОЛОСОВАНИЕ ПО КОНСТИТУЦИИ МОГУТ ПРОВЕСТИ В КОНЦЕ ИЮНЯ - НАЧАЛЕ ИЮЛЯ





Источники "Ъ" утверждают, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое первоначально было запланировано на сегодня, 22 апреля, скорее всего откладывается до конца июня или даже начала июля. Собеседники "Ъ" отмечают, что в регионах изоляционные меры могут продлиться дольше, чем в Москве, которая сохраняет шанс на смягчение карантина в середине мая. По данным "Ъ", в качестве возможных дат голосования обсуждались 24 июня и 8 июля. В первом случае голосование выпадет на дату парада Победы в 1945 году, во втором - на учрежденный в 2008 году день семьи, любви и верности, совпадающий с днем почитания православных святых Петра и Февронии.





ПОСТОРОННИЕ БОЛЕЗНИ НАРУШАЮТ КАРАНТИН

ПАЦИЕНТОВ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОГРАНИЧИЛИ В МЕДПОМОЩИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА





Российские больницы ограничили лечение пациентов не с коронавирусной инфекцией в дневных стационарах, от чего могут пострадать по меньшей мере несколько тысяч человек. Это следует из заявлений ряда пациентских организаций, оценивших первые итоги перепрофилирования мощностей системы ОМС для борьбы с эпидемией коронавируса. В первую очередь с приостановкой плановых процедур столкнулись больные редкими заболеваниями и гепатитами - однако в ряде случаев сроки ожидания лечения выросли и для пациентов с онкологическими заболеваниями.





ГРАЖДАНАМ СОЛОНО ПРИХОДИТСЯ

БОРЬБА С COVID-19 ВЫЗВАЛА РЕЗКИЙ РОСТ СПРОСА НА СОЛЬ



Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%. Для участников рынка это уже второй всплеск продаж после мартовского потребительского ажиотажа, который коснулся всех продуктов с длительным сроком хранения. Но, предупреждают эксперты, быстро увеличить отгрузки соли сложно, а поставщики могут воспользоваться ростом спроса для поднятия цен.





УЙТИ-КОМПАНИИ

ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ IT-ОТРАСЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СОКРАЩЕНИЯМ СОТРУДНИКОВ





Российские IT-компании начинают оптимизировать расходы и готовиться к сокращению штата. Только 16,5% из них уверены, что смогут выплачивать зарплату всем действующим сотрудникам в течение второго квартала 2020 года. Компании жалуются на снижение спроса и заморозку бюджетов крупных государственных и коммерческих структур.





СТОЛОВУЮ ОБНЕСЛИ СОТНЕЙ МИЛЛИОНОВ

ВЫЯВЛЕНО КРУПНОЕ ХИЩЕНИЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОЛИЦЫНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА





"Ъ" стало известно о новом эпизоде в расследовании масштабного уголовного дела о хищениях в строительных подразделениях ФСБ. На этот раз речь идет об исчезновении более 100 млн руб., выделенных на реконструкцию столовой знаменитого Голицынского пограничного института ФСБ. Пока в этом деле только один фигурант - бывший начальник отдела управления капстроительства (УКС) 7 службы ФСБ Андрей Харитонов. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.





РАЗРАБОТКА С ОСЛОЖНЕНИЯМИ

НЕФТЯНИКОВ ПРИНУЖДАЮТ К УБЫТОЧНОЙ ДОБЫЧЕ



Как стало известно "Ъ", крупнейшие нефтекомпании пожаловались в правительство на новую методику расчета рентабельности разработки месторождений при составлении технических проектов их освоения. По мнению компаний, созданная Минприроды схема принуждает их разрабатывать месторождения даже себе в убыток, что приведет к снижению капитализации и доходов бюджета. В Минприроды "формируют позицию". Эксперты согласны, что новая норма идет вразрез с предпринимательской логикой и может привести к появлению у компаний "бумажных" запасов, которые на деле никогда не будут разрабатываться.





СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ПОДОЖДУТ ЗВОНКА С РОДИНЫ

БЕСПЛАТНЫЕ ВХОДЯЩИЕ ДЛЯ РОССИЯН ЗА РУБЕЖОМ ЗАВИСЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ





Минкомсвязь обсуждает с сотовыми операторами возможность обеспечить россиянам, которые находятся в листах ожидания для возвращения в РФ, бесплатные входящие звонки с фиксированного списка номеров и исходящие СМС. В список телефонов вошли номера МИДа, консульств, служб поддержки и авиакомпаний. Но обеспечат эту возможность операторы далеко не сразу: они ссылаются на технологические процессы и необходимость согласований с зарубежными партнерами.





РЕСТОРАТОРЫ УНОСЯТ СТОЛИКИ

МНОГИЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТА НЕ ПЕРЕЖИВУТ КРИЗИС



Не дождавшись пока обещанной поддержки со стороны государства, рестораторы начали разрабатывать свои антикризисные меры. Большинство операторов на рынке общепита выбрали ожидаемый путь - они намерены сократить минимум 20% своих заведений. Возвращение к докризисным показателям будет небыстрым, предупреждают участники рынка: к февралю 2021 года объем выручки в сегменте может восстановиться только на 50%.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 22.04.2020