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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 22 апреля, в размере 76.2562 руб. против 74.6657 руб. на 21 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
21.04.20 - 74.6657 руб.
18.04.20 - 73.9441 руб.
17.04.20 - 73.7119 руб.
16.04.20 - 73.7145 руб.
15.04.20 - 73.3150 руб.
"AK&M" от 21.04.2020