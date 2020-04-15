ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 22 апреля, в размере 76.2562 руб. против 74.6657 руб. на 21 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.04.20 - 74.6657 руб.

18.04.20 - 73.9441 руб.

17.04.20 - 73.7119 руб.

16.04.20 - 73.7145 руб.

15.04.20 - 73.3150 руб.





"AK&M" от 21.04.2020