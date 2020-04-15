ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 22 апреля, в размере 82.6160 руб. против 81.1019 руб. на 21 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



21.04.20 - 81.1019 руб.

18.04.20 - 80.1110 руб.

17.04.20 - 81.2791 руб.

16.04.20 - 80.6731 руб.

15.04.20 - 80.1186 руб.

"AK&M" от 21.04.2020