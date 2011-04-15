Повтор! Задолженность по зарплате в РФ за март составила 2.153 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за март составила 2.153 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Суммарная задолженность на 1 апреля рассчитана на основе полученной первичной статистической отчетности. В соответствии с указами президента РФ об объявлении нерабочих дней в период с 28 марта по 5 апреля и с 6 апреля по 30 апреля, ряд организаций полностью или частично прекратили работу. В связи с этим, темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 апреля по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались, в силу неполной сопоставимости данных, подчеркивает статистическое ведомство.



Задолженность по заработной плате на 1 апреля имелась менее, чем перед 1% работников обследуемых организаций.



По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 42%; добыча полезных ископаемых - 18%; строительство - 14%; сельское хозяйство, охота



и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 8%; транспорт - 7%.





"AK&M" от 21.04.2020