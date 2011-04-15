ИТ-продукт Ростелекома внесён в реестр отечественного ПО

ПАО "Ростелеком" зарегистрировало в реестре отечественного ПО новый ИТ-продукт - отраслевое решение "Паспорт объекта недвижимости" (ОРПОН). Об этом говорится в сообщении компании.



Система для паспортизации объектов недвижимости позволяет обеспечивать непрерывный процесс подключения услуг связи и обслуживания клиентов по всей стране.



ОРПОН - это комплексный подход к решению нескольких бизнес-задач: создание на одной ИТ-платформе единого адресного справочника, паспортов домостроений и интеграционных решений, работающих в режиме реального времени. Внедрение такого продукта в Ростелекоме позволило минимизировать затраты на поддержку различных справочных модулей и систем, сократить время на подключение услуг связи и повысить эффективность обслуживания клиентов.



Сейчас в ОРПОН содержится свыше 32 млн адресов. База адресов формируется на основе собственных данных компании, федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и ряда внешних сервисов. Все данные обновляются на регламентной основе из федеральных источников и интегрируются в режиме онлайн.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020