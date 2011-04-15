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22/04/2020
10:24

Сухогруз "ФЕСКО Улисс" вошёл в состав флота FESCO

Транспортная группа FESCO приняла в состав флота новое судно - сухогруз "ФЕСКО Улисс". Об этом говорится в сообщении компании.

В свой первый рейс судно вышло 17 апреля. "ФЕСКО Улисс" доставит из Китая в шведский порт Копманхолмен оборудование для ветряных электростанций.

Сухогруз является многоцелевым, может перевозить, в том числе контейнеры. "ФЕСКО Улисс" оснащен современным оборудованием и имеет высокий класс автоматизации. Его ледовый класс соответствует стандартам, позволяющим работать в Арктических морях. Длина сухогруза - 138 м, ширина - 21 м и дедвейт - 12.711 тыс. т. Экипаж состоит из 14 человек, капитан - Олег Иванов.

FESCO последовательно реализует программу обновления флота, так в конце прошлого года два контейнеровоза "ФЕСКО Монерон" и "ФЕСКО Магадан" вошли в состав флота группы.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот Группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

"AK&M" от 22.04.2020
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