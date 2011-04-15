Федеральный сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринг) "Делимобиль" начинает доставлять заказы из магазинов покупателям. Об этом говорится в сообщении Х5.



"Делимобиль" выделяет из своего автопарка автомобили, которые будут закреплены за конкретными курьерами. Компания будет работать только в формате доставки, сотрудничая исключительно с юридическими лицами. Первым к пилотному проекту подключился сервис экспресс-доставки из магазинов сети "Пятёрочка".



Обучение курьеров, а также парковку, бензин и все обслуживание автомобилей компания полностью берёт на себя. Все автомобили, задействованные для доставки заказов, будут доступны только назначенным на них курьерам.



Напомним, в Москве и области приостановили работу каршеринга. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге, "…спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придётся обходиться без него".



"Делимобиль" - первый проект каршеринга, открытый в 2015 году. Парк "Делимобиль" насчитывает более 12 тыс. автомобилей. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске, Ростов-на-Дону и Туле.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2019 года под управлением компании находились 16.297 тыс. магазинов. Сеть включает 15.354 тыс. магазина "Пятёрочка", 852 супермаркета "Перекрёсток" и 91 гипермаркет "Карусель". Под управлением компании находится 43 распределительных центра и 4.124 тыс. собственных грузовых автомобиля на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2020 года) являются: CTF Holdings S.A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11.43%, директора X5 - 0.08%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.62%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая розничная выручка X5 Retail Group за I квартал 2020 года выросла на 15.9% до 468.461 млрд руб. с 404.116 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 17.4% до 370.047 млрд руб. с 315.274 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 21.3% до 80.614 млрд руб. с 66.445 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 18.8% до 17.8 млрд руб. с 21.917 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020