В Криогенмаше сменился генеральный директор

В ПАО "Криогенмаш" сменился генеральный директор. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



Эту должность стал занимать Сергей Степанов.

Криогенмаш является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ. На оборудовании, изготовленном Криогенмаш, выпускается около 80% годового объёма производства технических газов в России.



Штаб-квартира компании, где трудится около 1.2 тыс. человек, расположена в Балашихе, Московской области. Компания объединяет профильные активы - институт и машиностроительный завод ПАО "Криогенмаш", ведущий специализированный проектный институт АО "Гипрокислород". Действует представительство в Китае.





"AK&M" от 22.04.2020