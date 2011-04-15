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22/04/2020
10:30

В Тобольске строят гражданский аэропорт

В Тобольске строят гражданский аэропорт. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

В настоящее время в Тюменской области действует всего один гражданский аэропорт - Рощино в Тюмени. В экс-столице Сибири Тобольске, основанном в 1587 году в ходе освоения Сибири, сегодня проживает менее 100 тыс. человек. Для того, чтобы улучшить транспортную доступность города градообразующая компания СИБУР приняла решение о строительстве в Тобольске аэропорта, который будет осуществлять бизнес-авиаперевозки.

Строительство ведётся на участке, где в 2018 году уже была обустроена посадочная площадка аэропорта. В ходе реализации проекта, рассмотренного экспертами Главгосэкспертизы, будут построены здание аэровокзала с пропускной способностью 200 пассажиров в час, привокзальная площадь, контрольно-пропускной пункт в контролируемой зоне аэропорта, учебно-тренировочная зона, основная аварийно-спасательная станция, а также объекты инженерно-авиационного обеспечения.

Кроме того, проектом предусмотрено размещение объектов и элементов инфраструктуры авиационной и транспортной безопасности, антитеррористической защищенности, служебно-бытовых и производственных зданий и сооружений, сетей электроснабжения и теплоснабжения и других необходимых объектов.

Застройщик - ООО "Западно-Сибирский нефтехимический комбинат".

"AK&M" от 22.04.2020
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