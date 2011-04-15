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22/04/2020
10:28

Росводоканал инвестировал в платформу для самозанятых ASKeDO

Росводоканал инвестировал в платформу для самозанятых ASKeDO. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания стала партнёром онлайн-сервиса ASKeDO - универсальной цифровой платформы для заказа различных бытовых услуг. В марте 2020 года зарегистрировано совместное предприятие "РВК.Услуги" для дальнейшего развития маркетплейса.

В этом году цифровое решение должно быть интегрировано с сайтами предприятий группы в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени и стать частью программы "Росводоканала" по развитию клиентских сервисов.

Маркетплейс предлагает более 120 категорий различных бытовых услуг, в том числе в сфере водоснабжения и водоотведения. Потребитель может установить мобильное приложение ASKeDO, скачав его в Google Play или App Store или заказать их на одноименном сайте за считанные минуты. После выбора заказчиком интересующего раздела и размещения заявки, подписанные на определённую категорию работ исполнители предлагают клиенту стоимость своих услуг, а потребитель выбирает, сравнивая предложения подрядчиков и принимая во внимание рейтинг качества исполнителей на основе отзывов.

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший в РФ частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают семь региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5.5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний "Росводоканал" эксплуатирует 16.5 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн куб. м воды и принимают на очистку 521 млн куб. м стоков.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.04.2020

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