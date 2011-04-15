Т Плюс инвестирует 34.7 млн руб. в развитие цифровизации Кстовских тепловых сетей. Об этом говорится в сообщении компании.



В текущем году узлы индикативного онлайн-учёта (расходомеры, датчики температуры и давления, тепловычислители, каналы связи и системы передачи данных) будут смонтированы и введены в эксплуатацию в семи центральных тепловых пунктах и 20 тепловых камерах КТС.



Отметим, что в 2019 году в КТС были установлены автоматизированные системы управления на трех котельных и восьми ЦТП, не автоматизированных ранее, введена в эксплуатацию модернизированная диспетчерская. В настоящее время все ЦТП и котельные КТС работают в автоматическом режиме.



ПАО "Т Плюс" (ранее - ОАО "Волжская ТГК" или ТГК-7, ИНН 6315376946) создано 1 августа 2005 года в рамках реализации проекта реформирования Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской энергосистем. Основной вид деятельности компании - производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей. В состав Волжской ТГК вошли генерирующие и теплосетевые активы ОАО "Самараэнерго", ОАО "Саратовэнерго" и ОАО "Ульяновскэнерго" с последующим внесением в уставной капитал компании 100% акций ОАО "Оренбургская ТГК" (с 9 марта 2007 года).



В декабре 2014 года к Волжской ТГК были присоединены КЭС-Холдинг, ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9", ОАО "Оренбургская ТГК" и ряд других компаний в рамках консолидации генерирующих активов КЭС-Холдинга. При этом все акции объединяемых компаний, за исключением акций, подлежащих погашению, были конвертированы в дополнительные акции Волжской ТГК. В мае 2015 года общество переименовано в ПАО "Т Плюс".



"Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физлиц и более 160 тыс. юрлиц. Под управлением группы "Т Плюс" находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15.5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/час.



В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.



Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 1.61 раза до 15.6 млрд руб. с 9.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.3%, составив 166.5 млрд руб.



"AK&M" от 22.04.2020