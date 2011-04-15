ГК "Титан" получила гослицензию на погрузку опасных грузов

Группа компаний "Титан" получила государственную лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Об этом говорится в сообщении компании.



Документ разрешает принимать и осуществлять слив нефтепродуктов с железнодорожных цистерн в Дмитриевском, Карпогорском и Усть-Покшеньгском обособленных подразделениях.



Проверку объектов и выдачу лицензии специалисты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провели в связи с реорганизацией холдинга.



Новая проверка объектов показала, что все работы были выполнены в соответствии с проектом, предотвращающим аварийный разлив нефтепродуктов, с закрытым способом слива с минимальным взаимодействием с атмосферой.



Лицензия предоставлена бессрочно.

Для группы компаний "Титан" - это первая лицензия на подобный вид работ. Ранее документы оформлялись на каждое лесозаготовительное предприятие. Как сообщалось ранее, в 2017 году Карпогорское подразделение получило лицензию Министерства транспорта РФ и Ростехнадзора на слив ГСМ, в 2018 году - Дмитриевское и в Усть-Покшеньгское подразделения.



Группа компаний "Титан" - один из крупнейших операторов лесосырья в России.



Расчётная лесосека составляет - 5.5 млн куб. м.

Годовой объём поставок древесного сырья в адрес АО "Архангельский ЦБК" и ЗАО "Лесозавод 25" - более 5.5 млн куб. м, из которых более 4 млн куб. м заготавливает ГК "Титан".



В ГК "Титан" входят 10 обособленных подразделений по лесозаготовке (Вельское, Дмитриевское, Карпогорское, Луковецкое, Пинежское, Коношское, Сямженское, Усть-Покшеньгское, Светлозерское, Шалакушское), ООО "Верхнетоемский ЛПХ", а также собственное логистическое предприятие - ООО "Беломорская сплавная компания".



Холдинг включает и дивизион деревообработки, который представлен крупнейшим лесопильным предприятием в Европейской части России - ЗАО "Лесозавод 25".



"AK&M" от 22.04.2020