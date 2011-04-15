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22/04/2020
11:16

ГК "Титан" получила гослицензию на погрузку опасных грузов

Группа компаний "Титан" получила государственную лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Об этом говорится в сообщении компании.

Документ разрешает принимать и осуществлять слив нефтепродуктов с железнодорожных цистерн в Дмитриевском, Карпогорском и Усть-Покшеньгском обособленных подразделениях.

Проверку объектов и выдачу лицензии специалисты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провели в связи с реорганизацией холдинга.

Новая проверка объектов показала, что все работы были выполнены в соответствии с проектом, предотвращающим аварийный разлив нефтепродуктов, с закрытым способом слива с минимальным взаимодействием с атмосферой.

Лицензия предоставлена бессрочно.
Для группы компаний "Титан" - это первая лицензия на подобный вид работ. Ранее документы оформлялись на каждое лесозаготовительное предприятие. Как сообщалось ранее, в 2017 году Карпогорское подразделение получило лицензию Министерства транспорта РФ и Ростехнадзора на слив ГСМ, в 2018 году - Дмитриевское и в Усть-Покшеньгское подразделения.

Группа компаний "Титан" - один из крупнейших операторов лесосырья в России.

Расчётная лесосека составляет - 5.5 млн куб. м.
Годовой объём поставок древесного сырья в адрес АО "Архангельский ЦБК" и ЗАО "Лесозавод 25" - более 5.5 млн куб. м, из которых более 4 млн куб. м заготавливает ГК "Титан".

В ГК "Титан" входят 10 обособленных подразделений по лесозаготовке (Вельское, Дмитриевское, Карпогорское, Луковецкое, Пинежское, Коношское, Сямженское, Усть-Покшеньгское, Светлозерское, Шалакушское), ООО "Верхнетоемский ЛПХ", а также собственное логистическое предприятие - ООО "Беломорская сплавная компания".

Холдинг включает и дивизион деревообработки, который представлен крупнейшим лесопильным предприятием в Европейской части России - ЗАО "Лесозавод 25".

"AK&M" от 22.04.2020
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